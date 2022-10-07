ЕР первой открыла в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях свои отделения

07.10.2022 | 09:13

«Единая Россия» создала региональные отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Решение было принято на заседании генсовета партии 6 октября, сообщает ER.ru.

Как подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура, и партийная в том числе.

«От команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберем, будет во многом зависеть успех всей работы, реализация партийных проектов и народной программы, в значительной мере - даже успех интеграции. И, конечно, продолжение гуманитарной миссии «Единой России», и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях», - сказал Дмитрий Медведев.

На должности секретарей региональных отделений «Единой России» по предложению секретаря генсовета партии Андрея Турчака назначены врио главы ДНР Денис Пушилин (Донецкое региональное отделение), председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко (Луганское региональное отделение), глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское региональное отделение), замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское региональное отделение).

Как отметил Денис Пушилин, за 8,5 года «Единая Россия» помогла многое сделать на территории ДНР и партию поддерживают тысячи жителей.

«Уже 3 тысячи активистов самого многочисленного в республике общественного движения «Донецкая Республика» стали членами партии, более 13,5 тысячи человек являются ее сторонниками. Мы прекрасно понимаем, что практически все 250 тысяч человек (активисты республиканского движения) - это наши потенциальные однопартийцы на данный момент. И это не случайно: «Донецкую Республику» и «Единую Россию» объединяет верность нашей общей большой Родине и деятельное желание помогать людям», - отметил он.

В ЛНР сторонниками партии уже стали более 100 тысяч активистов общественного движения «Мир Луганщине», сообщил Денис Мирошниченко. Он уверен, что создание на территории республики регионального отделения «Единой России» станет локомотивом для всей политической структуры региона.

О готовности большого количества жителей Херсонской области присоединиться к команде партии рассказал и Игорь Кастюкевич.

«Люди понимают: за те годы, которые им обещали и ничего не выполняли, здесь вдруг начали работать, начали показывать реальные дела. «Единая Россия» - это партия реальных дел, и самое главное - что в этом уверены люди», - подчеркнул он.

Для решения оперативных вопросов региональных отделений будут созданы организационные комитеты, которые возглавят секретари.

«Уже на следующей неделе стартует серия мероприятий, посвященных вопросам интеграции», - заключил Дмитрий Медведев.