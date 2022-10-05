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В Госдуме не поддержали идею запретить выселение должников из ипотечных квартир

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Комитет Госдумы по финансовому рынку в первом чтении не поддержал идею группы депутатов от фракции «Новые люди», предложившей запретить выселение из ипотечной квартиры граждан, если она является их единственным жильем, на срок не менее чем два года с момента вступления в законную силу решения суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Залог подразумевает, что если заемщик не может погасить кредит денежными средствами, то это можно осуществить за счет предмета залога, обратили внимание в комитете. Власти предположили, что идея депутатов может вызвать увеличение задолженности перед кредитором.

Против принятия законопроекта также выступили правительство страны и комитеты Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и по строительству и ЖКХ. Они заявили, что действие подобного закона демотивирует заемщиков соблюдать установленные сроки.

О внесении законопроекта в Госдуму стало известно в марте 2022 года. Документом также предлагалось увеличить время просрочки исполнения обязательства с трех месяцев до года.

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Источник — lenta.ru
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