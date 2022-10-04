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Российские типографии сообщили о дефиците оборудования

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Типографии в России столкнулись с дефицитом оборудования и западных запчастей. Это произошло из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии от поставок. Об этом сообщает газета «Ведомости». Дефицит оборудования может привести к остановке производства.

Введенные санкции, сложности с логистикой и дефицит в конечном итоге могут привести к тому, что «часть оборудования в типографиях может просто встать на какое-то время», предупредил гендиректор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев.

Другие участники рынка признают, что обстановка складывается сложная. «Выход пока один - разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями, как в авиации», - сказала член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова.

В начале сентября газета «Коммерсантъ» писала, что бумажные книги в России подорожали на 25 процентов и стали хуже продаваться. По прогнозам участников рынка, по итогам года показатель может упасть на 6 процентов год к году, до 252 миллионов экземпляров. Как говорил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, главной причиной сокращения стало снижение доходов россиян, а следовательно, и покупательной способности.

При этом в денежном выражении рынок растет: в 2022 году по сравнению с прошлым годом показатель увеличится на 21 процент, а по сравнению с 2019-м - на 23 процента. Капьев прогнозирует рост оборота до 118 миллиардов рублей. Эксперт отмечает, что это связано с повышением цен на книги с начала года - в среднем на 25 процентов.

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Источник — lenta.ru
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