В США назвали 4 пункта для остановки конфликта на Украине

Самый богатый человек мира (согласно рейтингу Forbes - прим. редакции) Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине.
Предприниматель перечислил несколько пунктов, которые помогут остановить кровопролитие.
Илон Маск высказался за признание Крыма российским. Он отметил, что полуостров с 1783 года принадлежал России до ошибки Хрущева.
Бизнесмен предложил дать гарантии водоснабжения Крыма, а за Украиной закрепить нейтральный статус.
Маск считает, что следует заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.
«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», - написал Маск в Twitter.
Пресс-служба Верховной рады Украины ответила Маску: «Нет», а экс-замглавы украинского МВД Антон Геращенко написал под сообщением Маска, что при заключении соглашения на таких условиях «Россия должна вернуть себе Аляску».
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