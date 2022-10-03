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В стране и мире

В США назвали 4 пункта для остановки конфликта на Украине

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Самый богатый человек мира (согласно рейтингу Forbes - прим. редакции) Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине.

Предприниматель перечислил несколько пунктов, которые помогут остановить кровопролитие.

Илон Маск высказался за признание Крыма российским. Он отметил, что полуостров с 1783 года принадлежал России до ошибки Хрущева.

Бизнесмен предложил дать гарантии водоснабжения Крыма, а за Украиной закрепить нейтральный статус.

Маск считает, что следует заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», - написал Маск в Twitter.

Пресс-служба Верховной рады Украины ответила Маску: «Нет», а экс-замглавы украинского МВД Антон Геращенко написал под сообщением Маска, что при заключении соглашения на таких условиях «Россия должна вернуть себе Аляску».

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