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В Кремле заявили о переносе осеннего призыва на 1 ноября

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Военкоматы перегружены из-за частичной мобилизации, поэтому было принято решение перенести осенний призыв на 1 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

Обычно осенний призыв в России начинается 1 октября и длится до 31 декабря. Но в этом году его перенесли из-за большой нагрузки на военкоматы, пояснил Песков. «Это решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

В этом году планируют призвать 120 тысяч человек. Призыву подлежат люди в возрасте от 18 до 27 лет.

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — lenta.ru
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