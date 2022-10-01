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Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации

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Фармацевтам и провизорам нужно установить бронь от частичной мобилизации. С таким предложением об отсрочке еще для одной категории россиян к министру обороны Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация независимых аптек, документ есть в распоряжении «Известий».

В обращении говорится, что призыв фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптечных пунктов и создать угрозу обеспечению лекарствами населения в российских регионах. В ассоциации отметили, что аптеки в регионах чаще всего представлены индивидуальными предприятиями и обществами с ограниченной общественностью с одним учредителем, подчеркнув, что такие лицензии аптек носят персонифицированный характер.

По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, среди участников объединения есть такие точки, где владелец лицензии не только является управляющим, но и обслуживает покупателей.

«Заменить таких специалистов на рабочем месте будет просто некому. Призыв их в ряды Вооруженных сил может поставить под угрозу лекарственное обеспечение. Аптеки будут вынуждены просто закрываться. Причем такая ситуация наиболее вероятна для аптек, расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах», — считает Преснякова.

Ранее замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что правительству России следует рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей, которые выполняют заказы в том числе в оборонной сфере.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — lenta.ru
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