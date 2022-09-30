Банк «Траст» выполнил план по объему сделок за 6 месяцев 2022 года

30.09.2022 | 10:00

Глава банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал о выполнении плана по объему сделок за первое полугодие 2022 года.

«Мы выполнили план, хотя это было сложнее, чем обычно. Впервые за историю нашей работы банк столкнулся с тем, что срывались запланированные сделки: вроде и актив упакован, и сделка структурирована, и претенденты на участие в аукционе есть, но в итоге на торги никто не приходит», - рассказал глава банка непрофильных активов.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на исполнение стратегии, Александр Соколов назвал высокую волатильность валюты и большой пласт качественных активов, из которых вышли иностранцы и сбежавшие за границу русские бизнесмены, что привело к более широкому выбору у потенциальных инвесторов.

Среди закрытых сделок первого полугодия 2022 года глава «Траста» назвал продажу прав требования холдинга «Зерно Дон» за 4,3 млрд руб., часть земельного банка «Ростагро» за 2,7 млрд руб., несколько объектов недвижимости от 0,5 млрд до 1 млрд руб. Все эти активы удалось реализовать на рынке по запланированной стоимости профильным инвесторам.

Негативные стоп-факторы первого полугодия будут актуальны до конца года, однако «Траст» приложит усилия, чтобы выйти из них по докризисным ценам.

«Конец года будет очень напряженным, потому что мы одна из немногих организаций финансового сектора, которая не корректировала бизнес-план, - заявил Александр Соколов. - Если на 100% его выполним, то это будет близко к чуду, потому что условия для продажи активов сейчас крайне сложные».

С полным интервью главы банка непрофильных активов «Траст» Александра Соколова можно ознакомиться по ссылке.