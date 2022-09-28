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Названа еще одна приоритетная категория россиян для частичной мобилизации

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Россияне, которые уволились в запас после службы по контракту, принадлежат к приоритетной категории при мобилизации. Такую категорию назвали на портале «Объясняем.рф».

На информационном ресурсе также говорится, что человека могут мобилизовать сразу после прохождения срочной службы при условии, что он уволился в запас.

Как ранее пояснял представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимир Цимлянский, в первую очередь в рамках частичной мобилизации призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач: это стрелки, танкисты, артиллеристы, летчики, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, но в приоритете те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, подчеркнул он.

Согласно федеральному закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат все граждане, пребывающие в запасе, у которых нет отсрочки. А к запасникам относятся не только те, кто проходил службу по призыву или отучился в военных вузах или в военных учебных центрах.

Портал «Объясняем.рф» указывает, что отсрочка по мобилизации предоставляется забронированным в порядке, определяемом правительством РФ, признанным временно негодным к военной службе по состоянию здоровья (имеющие категорию здоровья «Г», имеющим категорию «Д» – освобождение от призыва). А граждане РФ с категориями здоровья «А», «Б», «В» не имеют отсрочки от призыва по мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые перед отправкой в зону спецоперации пройдут боевую подготовку.

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Источник — lenta.ru
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