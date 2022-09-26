Появилась информация о специальных визах для выезда из страны военнообязанных

26.09.2022 | 07:00

В ряде оппозиционных Telegram-каналов и СМИ начала появляться информация, что после проведения референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, в России полностью закроют границы для всех военнообязанных.

Якобы всем мужчинам призывного возраста придется брать специальные визы для выезда из страны в военкоматах по месту прикрепления.

Telegram-канал «Война с фейками» опроверг эти домыслы. В нем указано, что ограничение на выезд военнообязанных граждан РФ может произойти только в том случае, если президент России объявит в стране военное положение.

«Многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет выезжали и продолжают выезжать за границу после обращения президента о частичной мобилизации: множество примеров есть в чатах, посвященной этой тематике», - пишут авторы Telegram-канала.

В настоящий момент в интернете появляется информация о единичных ограничениях при выезде из страны. Это может быть связано с тем, что пересекающий границу человек уже получил повестку из военкомата, но не явился по ней.

«Таким людям действительно нельзя покидать страну. Однако, даже в этих случаях официальных комментариев еще не было», - указано в Telegram-канале «Война с фейками».

Ранее, член совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявлял, что запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.

Информацию о том, что в России планируют вводить въездные визы опроверг и источник в администрации президента. По его словам, такие публикации призваны посеять панику и не имеют под собой оснований.