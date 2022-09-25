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В стране и мире

Спрогнозирована дата вхождения Донбасса и областей Украины в состав России

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Процедура вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. Сроки данного события спрогнозировал источник ТАСС в Госдуме.

Собеседник агентства заявил, что с учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, вероятнее всего, что процедура вхождения упомянутых территорий состоится 30 сентября. По его словам, участие в процедуре вхождения может принять президент России Владимир Путин.

«Не знаю, будет ли [участвовать], но, скорее всего, будет», - отметил он, озвучивая свой прогноз.

Ранее избирательные комиссии Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей опубликовали данные о явке на референдумы о вхождении в состав России за два дня.

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Источник — lenta.ru
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