Спрогнозирована дата вхождения Донбасса и областей Украины в состав России

25.09.2022 | 09:11

Процедура вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. Сроки данного события спрогнозировал источник ТАСС в Госдуме.

Собеседник агентства заявил, что с учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, вероятнее всего, что процедура вхождения упомянутых территорий состоится 30 сентября. По его словам, участие в процедуре вхождения может принять президент России Владимир Путин.

«Не знаю, будет ли [участвовать], но, скорее всего, будет», - отметил он, озвучивая свой прогноз.

Ранее избирательные комиссии Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей опубликовали данные о явке на референдумы о вхождении в состав России за два дня.