Путин подписал закон об уголовном наказании за добровольную сдачу в плен

24.09.2022 | 16:27

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание в виде тюремного заключения сроком на 10 лет для военнослужащих, добровольно сдающихся в плен. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если за время нахождения в плену он предпринимал меры к своему возвращению в российскую армию, не совершал других преступлений. Также поправками введено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет за умышленное уничтожение или повреждение военного имущества в период военного положения.

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности с тяжкими последствиями, в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, а за утрату военного имущества в таких условиях — до семи лет.

Также Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы. Новые правила коснутся тех, кто заключил военный контракт на срок не менее года.