Сетевое издание|18+|Суббота|24 сен 2022|17:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Путин подписал закон об уголовном наказании за добровольную сдачу в плен

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание в виде тюремного заключения сроком на 10 лет для военнослужащих, добровольно сдающихся в плен. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если за время нахождения в плену он предпринимал меры к своему возвращению в российскую армию, не совершал других преступлений. Также поправками введено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет за умышленное уничтожение или повреждение военного имущества в период военного положения.

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности с тяжкими последствиями, в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, а за утрату военного имущества в таких условиях — до семи лет.

Также Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы. Новые правила коснутся тех, кто заключил военный контракт на срок не менее года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте