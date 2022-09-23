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В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2 миллиона человек

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ложью сообщения о планах призвать 1,2 миллиона человек в рамках частичной мобилизации. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

Песков подтвердил, что эти данные, как и распространяемые накануне слухи о призыве миллиона граждан, являются ложными.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в секретном седьмом пункте указа президента о частичной мобилизации якобы сообщается о призыве до одного миллиона человек. 22 сентября Песков опроверг эти данные.

Как объяснил представитель Кремля, содержание седьмого пункта является секретным, предназначено исключительно для служебного пользования и не может быть раскрыто.

При этом он подтвердил, что идет речь о количестве подлежащих мобилизации россиян.

«Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек», - заявил Песков.

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Источник — lenta.ru
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