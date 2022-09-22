В Совфеде обозначили сроки подготовки мобилизованных к отправлению в зону СВО

22.09.2022 | 08:28

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев оценил срок подготовки россиян, подлежащих частичной мобилизации перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение о том, что данные подразделения боеготовы. По оценке сенатора, на это уйдет больше месяца.

Бондарев отметил, что у военкоматов и Генштаба имеется программа подготовки специалистов по различным воинским учетным специальностям. В рамках данной программы военнообязанные «должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение», добавил он.

Сенатор также подчеркнул, что призванные по частичной мобилизации будут выполнять задачи в рамках именно тех воинских специальностей, которые они получили во время службы в армии.

Востребованные специальности

После объявления частичной мобилизации президент России Владимир Путин объяснил, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Российский лидер добавил, что призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

После этого военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал «Ленте.ру», что в первую очередь в зоне СВО будут востребованы именно инженерно-технические, а также тыловые специальности. «Просто потому, что технику нужно обслуживать и ремонтировать. С мобилизацией речь ведь идет не только о том, что новые служащие будут участвовать в боевых действиях, но и о том, что кого-то нужно заменить, а также наладить обеспечение и ремонт оборудования», — объяснил он.

«На самом деле, востребованы будут все. Все специальности, все рода войск. Причем необходимы будут и бывшие военнослужащие внутренних войск, которые сейчас называются Росгвардией, МЧС», — добавил эксперт.

Правила мобилизации

Ранее Бондарев объяснил россиянам правила вручения повестки о мобилизации. Сенатор подтвердил, что бумагу необходимо вручить гражданину лично в руки. При этом, по его словам, процент россиян, находящихся вне дома, невелик, а остальные граждане «имеют адрес, жилье и будут оповещены». «Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь», — заключил он.

В Минцифры России также опровергли сообщения о том, что в рамках частичной мобилизации повестки будут рассылать через портал «Госуслуги». Там пояснили, что необходимая законодательная база для этого отсутствует.

Также в сети начали появляться фейки о якобы совместных рейдах ГИБДД с работниками военкоматов, в ходе которых полицейским якобы поручили «производить остановку легковых транспортных средств под управлением граждан мужского пола». МВД России опровергло этот вброс. В ведомстве призвали быть внимательными и бдительными и использовать информацию только из официальных источников.

Позднее главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов сообщил, что состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе жителям региона запрещено покидать регион без разрешения военного комиссариата с 9 утра 21 сентября. Он также отметил, что подлежащие мобилизации военнообязанные, которые в настоящее время находятся за пределами области, должны вернуться в регион в трехдневный срок или встать на учет по месту пребывания.