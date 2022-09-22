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В стране и мире

В России введут универсальное пособие для семей с низкими доходами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России с 1 января 2023 года введут универсальное пособие для семей с низкими доходами. Его слова приводит ТАСС.

Председатель правительства добавил, что новое пособие объединит несколько действующих выплат. «Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», - уточнил он.

Премьер также указал, что универсальное пособие включит выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. Вместе с тем, пособие будут назначать и нуждающимся россиянкам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Для оформления универсального пособия гражданам требуется подать одно заявление без дополнительных справок, это можно сделать и через портал Госуслуг, и лично через МФЦ, а также через фонд пенсионного и социального страхования, заключил Мишустин.

Ранее в России назвали размер зарплаты мобилизованных граждан.

21 сентября президент России обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. После этого министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Источник — lenta.ru
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