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16 242 рубля: в России увеличат МРОТ, доплаты к пенсиям и пособия семьям

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В Государственную думу РФ в составе бюджетного пакета будет внесен законопроект, который установит новые величины прожиточного минимума на душу населения и минимального размера оплаты труда на 2023 год.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, прожиточный минимум предлагается увеличить до 14 375 рублей, а МРОТ до 16 242 рублей.

«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда – на 6,3 процента», - заявил Котяков.

Министр отметил, что совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4 процента.

«Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6 процента, а минимального размера оплаты труда – 16,9 процента», - уточнил Антон Котяков.

Проекты законов уже были поддержаны на заседании правительства РФ в четверг, 22 сентября. Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рублей, для детей – 13 944 рублей.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан – семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин, подчеркнули в пресс-службе Минтруда.

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Источник — mintrud.gov.ru
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