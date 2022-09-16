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В стране и мире

В Госдуме предупредили об уголовном преследовании за продажи на сайтах объявлений

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Российское законодательство предусматривает уголовное наказание за незаконное предпринимательство, напомнил депутат Государственной думы РФ Михаил Щапов.

По его словам, необходимо усилить контроль за электронными площадками в интернете, где размещаются объявления.

«В случае с интернет-классифайдами (досками объявлений) у государства уже есть набор инструментов, чтобы побудить предпринимателей вести законную деятельность и платить налоги. Включая уголовные статьи за незаконное предпринимательство. Однако речь идет не столько о желании государства все зарегулировать, сколько о безопасности сделок и, для определенных товаров, здоровья и жизни наших граждан. Поэтому нужно рассматривать вопрос о дополнительных требованиях к электронным площадкам», - заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов.

Парламентарий отметил, что следует обязать интернет-классифайды запрашивать выписку из ЕГРЮЛ, необходимые лицензии и другие документы у граждан, которые ведут на площадке бизнес под видом частных объявлений о продаже.

Щапов указал, что закон о регулировании деятельности интернет-площадок с объявлениями требует доработки, чтобы не страдали обычные граждане, кто продает свои старые вещи, а не ведет предпринимательскую деятельность занимаясь перепродажей товаров.

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Источник — ura.news
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Гость||

а ПОПРОШАЙНИЧАТЬ деньги, якобы на "лечение" детей по ВСЕМ каналам...это законно?

Гость||

понеслась по кочкам.. кто следущий - бабки с ведром картошки?

Гость||

Какая разница между бедой и катастрофой?

— Допустим, козлик шел по мостику, провалился и утонул. Это беда, но не катастрофа. А теперь допустим, что упал и разбился самолет с членами правительства на борту. Это катастрофа, но не беда.

Гость||

налоги им подвай щаззззз разбежался, дураков нет


Имя: Гость
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