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В стране и мире

Центробанк понизил ключевую ставку

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По итогам заседания совета директоров Центробанка России принято решение опустить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 7,5 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такое решение совпало с прогнозом большинства экспертов, которые оценивали как продолжающуюся дефляцию, так и завышенный курс национальной валюты, который негативно сказывается на наполнении бюджета.

Снижение ставки продолжается с апреля, после более чем двукратного повышения в начале марта. Тогда решение было принято с целью не допустить обвального падения курса рубля, однако позднее в связи с жестким ограничением импорта, возникшем из-за западных санкций, национальная валюта начала неконтролируемо укрепляться.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А почему другие банки при такой ставке грабят в разы больше?

Гость||

Теперь проценты по вкладам в 3 раза ниже инфляции? Красиво. И никкой денежной реформы. Нищаем.

Гость||

я дурачок


Имя: Гость
Комментарий:

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