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В стране и мире

В ЦБ рассказали об изменении лимита на бесплатные переводы между физлицами

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В четверг, 15 сентября, в Банке России рассказали о возможности изменения лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП).

По информации издания «Коммерсант», представители одного из крупных российских банков собирались обратиться к регулятору с просьбой втрое повысить лимит бесплатных переводов.

В пресс-службе ЦБ заявили, что в ведомстве не планируют в ближайшем будущем пересматривать лимит для бесплатных переводов.

«Сегодня граждане могут переводить через СБП бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц. Наш анализ показывает, что этой суммы достаточно. Мы не планируем пересматривать этот лимит в ближайшем будущем», - указали в Банке России, сообщают РИА Новости.

Напомним, СБП – сервис Банка России, который позволяет гражданам РФ переводить средства по идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях.

Также СБП позволяет совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 за работу, товары и услуги, в том числе с использованием QR-кода.

В настоящий момент переводы между физическими лицами на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, а за переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит не более 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей за перевод.

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