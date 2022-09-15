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В стране и мире

85 тысяч человек: в комитете Госдумы по обороне сделали заявление о мобилизации

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Россия продолжает специальную операцию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса и ликвидации угрожающего РФ антироссийского анклава.

В последние несколько дней ситуация на востоке Украины обострилась. Ряд депутатов Государственной думы РФ выступили с предложениями объявить в России мобилизацию.

По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, мобилизации в данный момент не требуется. У России достаточно средств и сил для проведения спецоперации.

«Я хочу в очередной раз отметить, что мобилизация на сегодняшний день не планируется. Сил и средств достаточно. Так, у нас непосредственно ребята, которые хотят добровольцами, идут тоже, дополнительно к кадровым строевым подразделениям, поэтому мобилизацию проводить необходимости нет», - цитирует Швыткина URA.RU.

По данным издания «Коммерсантъ», к августу 2022 года в России было создано свыше 40 добровольческих отрядов для участия в СВО на Украине.

По информации журналистов, сведения об отрядах публикуются в СМИ и социальных сетях органов власти, при этом они получают специальные названия, указывающие на их территориальную принадлежность.

С призывом активнее заниматься подготовкой добровольцев в четверг, 15 сентября, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что регионы могут быть инициаторами любых начинаний, и одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация».

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это - минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия!», заявил Кадыров.

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Источник — ura.news
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Гость||

Самомобилизация-это круто.Мобилизованная едрисня вместе со своими талантливыми детьми будут очень органично смотреться в окопах на заснеженных полях Донбасса.

Гость||

Невозможно поднять твоё лицо из грязи.

Сам в неё залез, увяз, так других не пачкай!

И с каждой тачкой к тебе приходит боль.

Не умирай от голода, голый король...

Гость||

Я сегодня самомобилизовался.Поел борща под 250 и мне хорошо.Медаль мне!

Гость||

Что все разворовали,

Гость||

Сколько гнили пишут! Наших военных нужно поддерживать!

Гость||

Гость писал(a):

Наших военных нужно поддерживать!
Ну вот и покупай им ходунки на свои кровные.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, мобилизации в данный момент не требуется. У России достаточно средств и сил для проведения спецоперации.
Вопрос только в этом когда затребуется?

Гость||

В любом случае на меня пусть не рассчитывают.

Гость||

А какие конечные цели этой спецоперации? Похоже,главное уже не результат,а сам процесс.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько гнили пишут! Наших военных нужно поддерживать!
А чего ты тогда тут сидишь? Иди и поддерживай, добровольцев набирают.

Гость||

Гость писал(a):

какие конечные цели этой спецоперации?
кажись уже нет никаких конечных целей. никто этого не знает. конечная цель была - захват власти в Киеве и посадка там лояльного президента. Но теперь складывается впечатление что вообще хорошо бы вылезти оттуда с минимальной потерей лица для ..ну вы сами поняли для кого.

Гость||

67.2 морское дно юрисдикция рф вот там пусть мобилизуют рыб, осьминогов, моллюсков и т.д.

Гость||

это типа как самоизоляция?

Гость||

Гость писал(a):

Я сегодня самомобилизовался.Поел борща под 250 и мне хорошо.Медаль мне!
а я поел омаров, да нет раков просто когда ел представил что это омары, но они же похожи только мясца поменьше

Гость||

Я лично и так как на фронте,каждый день выживаю.Живу в своей стране, как иностранец.Да и воевать под командованием того, кто откосил от армии лучше дистанционно.

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Имя: Гость
Комментарий:

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