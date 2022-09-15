85 тысяч человек: в комитете Госдумы по обороне сделали заявление о мобилизации

15.09.2022 | 14:00

Россия продолжает специальную операцию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса и ликвидации угрожающего РФ антироссийского анклава.

В последние несколько дней ситуация на востоке Украины обострилась. Ряд депутатов Государственной думы РФ выступили с предложениями объявить в России мобилизацию.

По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, мобилизации в данный момент не требуется. У России достаточно средств и сил для проведения спецоперации.

«Я хочу в очередной раз отметить, что мобилизация на сегодняшний день не планируется. Сил и средств достаточно. Так, у нас непосредственно ребята, которые хотят добровольцами, идут тоже, дополнительно к кадровым строевым подразделениям, поэтому мобилизацию проводить необходимости нет», - цитирует Швыткина URA.RU.

По данным издания «Коммерсантъ», к августу 2022 года в России было создано свыше 40 добровольческих отрядов для участия в СВО на Украине.

По информации журналистов, сведения об отрядах публикуются в СМИ и социальных сетях органов власти, при этом они получают специальные названия, указывающие на их территориальную принадлежность.

С призывом активнее заниматься подготовкой добровольцев в четверг, 15 сентября, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что регионы могут быть инициаторами любых начинаний, и одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация».

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это - минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия!», заявил Кадыров.