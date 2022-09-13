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Отказ от репетиторов на ЕГЭ: в России вводятся единые образовательные программы

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Во вторник, 13 сентября, Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении в России единых федеральных общеобразовательных программ (ФООП).

Так называемый «золотой стандарт знаний» в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования будет разрабатываться и утверждаться Минпросвещения.

Как было отмечено депутатами Госдумы, это важнейший документ для российского образования, который подготовили и внесли представители всех пяти думских фракций.

Парламентарий Сергей Миронов уверен, что это станет первым шагом для возврата к советской системе образования.

«Тогда с образованием все было очень четко и понятно. Школьникам не только давали знания, а воспитывали граждан, патриотов», - отметил в своем Telegram-канале Миронов.

Обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение и Окружающий мир при реализации образовательной программы начального общего образования.

Для основного общего и среднего общего образования: Русский язык, Литература, История, Обществознание, География и Основы безопасности жизнедеятельности.

Когда закон будет принят, Минпросвещения России будет осуществлять государственный заказ на разработку учебников и утверждать авторский коллектив для работы над изданиями.

«Можно отказаться от репетиторов на ОГЭ и ЕГЭ», - приводит слова вице-спикера Госдумы Петр Толстой ИА Regnum.

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Гость||

Не надо, милые, не ломайте головушки! Просто перепечатайте старые учебники, особенно русский, математика, литература - все давно без вас придумали. И образование и будет и деньги в казне.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а воспитывали граждан, патриотов
опять фантазии, 1991 год показал все


Имя: Гость
Комментарий:

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