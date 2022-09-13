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В стране и мире

ЕР смогла победить на выборах даже в сложных для себя регионах

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Главный итог этих выборов - в том, что «Единая Россия» смогла сделать выводы и провести работу над ошибками, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя предварительные итоги голосования, прошедшего 9-11 сентября.

«В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой - везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, чуть-чуть не добрали до квалифицированного», - подчеркнул он.

В Кировской области кампания была высоко конкурентной. «Единая Россия» получила 23 мандата из 36, получив более 64% и по списку более чем в два раза опередив ближайшего конкурента. Такая же ситуация в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке - тех административных центрах, где партия в прошлом году проиграла по спискам в Госдуму. Сейчас «Единая Россия» выиграла с большим отрывом.

Наличие квалифицированного большинства в законодательных органах в регионах позволит «Единой России» принимать законы, которые позволят оперативно реагировать на все внешние изменения, сообщает ER.ru.

В кампании 2022 года партия продолжила тенденцию по обновлению пула своих кандидатов. 75% кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», впервые участвовали в выборах. Среди них - большое количество представителей сферы образования, науки, культуры, малого и среднего бизнеса.

Происходит обновление и в губернаторском корпусе. «Единая Россия» выдвинула 13 кандидатов, еще двоих - в Республике Марий Эл и Ярославской области - партия поддержала на выборах. Все кандидаты на выборах высших должностных лиц одержали победу в первом туре. 

Отдельно секретарь Генсовета отметил результаты «Единой России» в Сибири и на Дальнем Востоке, где традиционно поддержка партии ниже, чем в среднем по стране. В этом году тенденция изменилась. Партия улучшила свой результат по количеству мандатов в Приморском крае (66% против 63% в 2017 году) и на Сахалине (75% против 68% в 2017 году), сохранила высокий уровень поддержки на Камчатке.

В целом кампания прошла без существенных нарушений. Обеспечивать чистоту и прозрачность выборов помогали наблюдатели от «Единой России» - более 42 тысяч человек. Большая часть сообщений о нарушениях, которые были зафиксированы в публичном пространстве, не нашли подтверждения.

«Благодарю избирателей за поддержку. Спасибо кандидатам и их командам в штабах, нашим региональным отделениям за работу. Именно ее и оценили жители регионов. Двигаемся дальше», - подвел итоги кампании секретарь Генсовета «Единой России».

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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