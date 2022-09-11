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Диетолог развеял миф о защите от гриппа и ОРВИ с помощью лука

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Фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ, рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Миф о защите от гриппа и ОРВИ с помощью этих продуктов он развеял в беседе с Ura.ru.

Калинчев подтвердил, что лук - это источник фитонцидов, биологически активных веществ, способных подавлять рост и размножение патогенной для растений флоры. «Обратите внимание, для растений, не для человека. Для человека их значение сильно переоценено, никакого медицинского применения они не имеют. Вирус гриппа или ОРВИ фитонциды лука убить не могут», - заверил Калинчев.

Он пошутил, что лук и чеснок могут защитить от заражения только за счет дистанции, которая будут создаваться из-за неприятного запаха, исходящего изо рта.

При этом, добавил нутрициолог, лук может навредить людям, имеющим хронические заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. «При том же рецидиве гастрита лук надо исключить из рациона. И наоборот, злоупотребление репчатым луком может привести к обострению хронического гастрита в стадии ремиссии», - заключил он.

Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала есть лук и чеснок для профилактики отравлений из-за некачественного шашлыка или плохо промытого салата. По ее словам, они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта.

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Источник — lenta.ru
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