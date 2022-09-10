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В стране и мире

В России и Донбассе открываются новые секции по проекту ЕР «Zа самбо»

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Проект «Единой России» «Zа самбо» будет реализован более чем в 5 000 залов по всей России, в Донбассе и на освобожденных территориях - на площадках от школьных залов до спортивных дворцов, отметил Андрей Турчак на ВКС по реализации нового партпроекта. Секретарь генсовета возглавляет его общественный совет.

«Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в нем. Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учетом новых регионов Донбасса, освобожденных территорий», - подчеркнул Андрей Турчак.

Планы по активному участию в реализации проекта «Единой России» «Zа самбо» подтвердил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он напомнил, что ДНР ранее подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо.

«Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами Российской Федерации. Для нас это ценно. Конечно, хотел поблагодарить «Единую Россию», которая не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере», - подчеркнул Денис Пушилин.

Для популяризации самбо в рамках партпроекта «Zа самбо» и его активного внедрения в школах должен быть проработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Помимо этого, «Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта олимпийским, сообщает ER.ru.

«Нужно с Министерством просвещения обратить особое внимание на возможность реализации образовательных программ по модулям самбо не только в рамках внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физической культуры. Предлагаем включить проект в социально значимые мероприятия и проработать вопрос об утверждении долгосрочной образовательной спортивной программы на период 2023-2030 годов. Также предлагаем Министерству науки рассмотреть возможность включения модуля самбо для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта», - заявил Сергей Елисеев.

Эти предложения поддержали Минпросвещения и Минспорта. По линии Минпросвещения уже разработан программно-методический комплекс для 1-11-х классов. Минспорт согласился с необходимостью расширения программ подготовки и переподготовки тренеров по самбо и предложил вовлекать в эту работу спортсменов, которые закончили спортивную карьеру или планируют заканчивать ее.

В заключение Сергей Елисеев подчеркнул, что в ближайшее время пройдут встречи со всеми претендентами на должности координаторов проекта «Zа самбо» в регионах.

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