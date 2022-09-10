Ограничения на пополнение и досрочное снятие: ЦБ изменил правила для банков

10.09.2022 | 09:56

Банк России обязал кредитные учреждения раскрывать условия по вкладам.

С 1 октября 2022 года российским банкам придется предоставлять вкладчикам удобную и понятную таблицу, в которой будут описаны условия того или иного продукта.

«При выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу», - сообщили в пресс-службе ЦБ.

В ведомстве уточнили, что в таблице кредитные учреждения должны указать процентную ставку, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.

Форма таблицы, разработанной специалистами Банка России, уже зарегистрирована в Минюсте.

Закон, наделяющий Банк России полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля 2022 года. Банк России дал участникам рынка три месяца для доработки ИТ-систем в соответствии с новым регулированием, сообщили в ЦБ.