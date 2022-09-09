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В России решили ввести ограничения для самокатчиков

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Минтранс России подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам. О таком решении сообщает РИА Новости.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — говорится в обращении на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева.

В ведомстве указывают, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. При этом сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией. «Ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство РФ», — заявили в Минтрансе.

В апреле Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта. Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным. При этом ВС отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные виды транспорта (самокаты, моноколеса и подобные устройства), которые по характеристикам граничат с мопедами и мотоциклами.

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Источник — lenta.ru
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