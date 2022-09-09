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До 30 сентября: в ПФР рассказали об оформлении доплаты к пенсии на 2023 год

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В Пенсионном фонде России до 30 сентября принимают документы от федеральных льготников о выборе формы получения набора социальных услуг.

В ПФР рассказали, что заявление можно подать несколькими способами: через портал госуслуг, личный кабинет на сайте ведомства или многофункциональные центры «Мои документы».

«Подавать заявление нужно только в том случае, если гражданин желает изменить текущий порядок получения услуг (например, сейчас получает деньги, а с 1 января 2023 года хочет получать натуральные льготы). Если гражданин желает сохранить существующий порядок, заявление писать не нужно», - сообщили в пресс-службе ПФР.

В ведомстве призвали пожилых людей подойти к выбору обдуманно. Пенсионерам следует решить, что для них будет лучше – льготы или их денежный эквивалент.

«Если гражданин отказывается от соцпакета (или его частей), то в течение всего года он не сможет изменить способ его получения. Между тем, сохранив за собой право на натуральные льготы, гражданин будет пользоваться услугами не в рамках их номинальной стоимости, а в необходимом объеме», - отметили в ПФР.

Пожилые люди, которые отказались от льгот, смогут рассчитывать на прибавку к пенсии в размере 1 313 рублей в месяц. Здесь учитывается замена: лекарств и медицинских изделий - 1 011 рублей, путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 156,5 рублей в месяц, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 145, рублей в месяц.

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