В Минфине рассказали о запрете на досрочное снятие средств со вкладов

08.09.2022 | 14:48

В Министерстве финансов России рассчитывают на появление в банковской системе безотзывных вкладов, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

По его словам, пока юридическое сообщество выступает против такого нововведения, пишет агентство «Прайм». Причина – подобный банковский продукт противоречит праву человека распоряжаться своим имуществом.

«Будем бороться», - отметил замминистра финансов.

Безотзывные вклады не дают вкладчику досрочно снять часть средств или закрыть свой счет - для этого нужно будет дождаться окончания срока договора.

В настоящее время в России таких вкладов не существуют. У россиян есть возможность забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому же требованию.

«Мы этого очень хотим, но считаем, чтобы справедливость сохранялась, надо ввести полное страхование этих вкладов», - рассказал Моисеев.

Замминистра указал, что для введения безотзывных вкладов необходимо расширить их страхование, а банки должны будут отчислять Агентству страхования вкладов страховой взнос из расчета полной суммы вклада, а не на 1,4 миллиона рублей.