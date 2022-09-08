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В Минфине рассказали о запрете на досрочное снятие средств со вкладов

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В Министерстве финансов России рассчитывают на появление в банковской системе безотзывных вкладов, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

По его словам, пока юридическое сообщество выступает против такого нововведения, пишет агентство «Прайм». Причина – подобный банковский продукт противоречит праву человека распоряжаться своим имуществом.

«Будем бороться», - отметил замминистра финансов.

Безотзывные вклады не дают вкладчику досрочно снять часть средств или закрыть свой счет - для этого нужно будет дождаться окончания срока договора.

В настоящее время в России таких вкладов не существуют. У россиян есть возможность забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому же требованию.

«Мы этого очень хотим, но считаем, чтобы справедливость сохранялась, надо ввести полное страхование этих вкладов», - рассказал Моисеев.

Замминистра указал, что для введения безотзывных вкладов необходимо расширить их страхование, а банки должны будут отчислять Агентству страхования вкладов страховой взнос из расчета полной суммы вклада, а не на 1,4 миллиона рублей.

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Источник — 1prime.ru
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Гость||

у россиян таких вкладов нет... - не доверяют вам уже?

Гость||

у меня нет вкладов меня государство сделало нищебродом мне фиолетово, лишь бы проплатить коммуналку и ипотеку и радость когда остается на кусочек хлеба

Гость||

Сначала введут безотзывные вклады, а потом и безвозвратные.

Гость||

храните деньги в сберегательной кассе

Гость||

ну будем хранить деньги в более надежном банке... в 3-x литровом.... осталось найти деньги


Имя: Гость
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