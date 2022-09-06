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Кремль высказался о возможном превращении «Разговоров о важном» в профанацию

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Школьные уроки «Разговоры о важном» могут стать профанацией. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, все зависит от человеческого фактора, и на местах в некоторых случаях проведение уроков может не иметь смысла, так как будет выполняться для проформы. «Все же зависит от людей, это человеческий фактор. Там, где это превратится в профанацию, это не будет работать. (...) Делать что-то для галочки с этим молодым поколением бесполезно», - заявил Песков.

Он добавил, что если российское государство не будет разговаривать с детьми, «то с ними будет говорить другое государство».

Ранее сообщалось, что в школах России на уроках «Разговоры о важном» ученикам среди прочего будут рассказывать о целях специальной военной операции России на Украине.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Поит информацию будут доводить?а заплатят учителям или опять включат эту нагрузку в те самые 5 тысяч?что не индексируются?а инфляция растет?

Гость||

Патриотизму обучат?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кремль высказался о возможном превращении «Разговоров о важном» в профанацию
Все дела современной власти сплошная профанация.

Гость||

В век интернета врать молодёжи бесполезно...

Гость||

Тех,кто будет превращать разговоры о важном в профанацию необходимо сажать за измену родине.Тогда разговоры о важном не будут превращаться в профанацию.Инфа 100%.


Имя: Гость
Комментарий:

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