Глава Роспотребнадзора высказалась о введении ограничений из-за коронавируса

05.09.2022 | 10:16

В России ожидают шестую волну коронавирусной инфекции. В ряде субъектов РФ уже введены ограничения и обязательное ношение масок. В медицинских учреждениях продолжается вакцинация населения.

При этом в целом по стране наблюдается замедление темпов роста заболеваемости Covid-19.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемическая ситуация в настоящий момент не вызывает особого напряжения.

«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», - заявила глава ведомства журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Попова отметила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, а информации о дефиците вакцин в ее ведомстве нет.

Глава Роспотребнадзора высказалась о необходимости введения дополнительных ограничений из-за коронавируса. Попова заявила, что их вводить пока не требуется. При этом действующие меры безопасности необходимо соблюдать, а также вакцинироваться.