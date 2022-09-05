Глава Роспотребнадзора высказалась о введении ограничений из-за коронавируса

В России ожидают шестую волну коронавирусной инфекции. В ряде субъектов РФ уже введены ограничения и обязательное ношение масок. В медицинских учреждениях продолжается вакцинация населения.
При этом в целом по стране наблюдается замедление темпов роста заболеваемости Covid-19.
По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемическая ситуация в настоящий момент не вызывает особого напряжения.
«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», - заявила глава ведомства журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Попова отметила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, а информации о дефиците вакцин в ее ведомстве нет.
Глава Роспотребнадзора высказалась о необходимости введения дополнительных ограничений из-за коронавируса. Попова заявила, что их вводить пока не требуется. При этом действующие меры безопасности необходимо соблюдать, а также вакцинироваться.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀
Сменили "пластинку"?
Интересно с чего это вдруг такие послабления? Меня терзают смутные сомнения, что нас дурили и дурят в угоду буржуям от фармакологии.