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В стране и мире

Эксперт рассказал об огромных штрафах за сдачу квартир в аренду

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Некоторые россияне вкладываются в недвижимость не только в целях сохранения средств, но и для того чтобы заработать.

Эксперты напоминают, прежде чем начать бизнес на аренде квартир, следует узнать все нюансы, а главное – не выходить за рамки закона.

«Я рекомендую рассматривать сдачу квартир как полноценный бизнес. Обязательно заключение договоров с квартирантами. Еще лучше, если вы наймете сотрудников, которые будут заниматься сдачей в аренду вашего жилого фонда», - рассказал экономист Герман Ткаченко.

Эксперт отметил, что если человек выходит за рамки закона, работает по «серой» схеме, для таких случаев налоговики приготовили целый перечень мер.

«Если факт сдачи квартиры будет установлен, например, при помощи сообщений от соседей или участкового, то собственника обяжут уплатить налог за последние три года плюс штраф 5 процентов от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки декларации 3-НДФЛ от 1 000 рублей до 30 процентов от недоимки», - рассказал Ткаченко.

Кроме того, сотрудники налоговой будут устанавливать факт умысла.

«Штраф за неуплату налога – 20 процентов от недоимки, если неуплата неумышленная, и 40 процентов, если умышленная», - резюмировал Герман Ткаченко.

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Гость||

Моя квартира-что хочу,то и делаю.А квартиранты у меня живут за добрые слова.Мы же работаем практически за спасибо и ничего.

Гость||

Пора стучать! Надоели узбеки по соседству

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эксперт отметил, что если человек выходит за рамки закона, работает по «серой» схеме, для таких случаев налоговики приготовили целый перечень мер.
ХА ХА!!!! В Пензе маршрутки работают и не чешутся. Хорощь грать то!Ё

Гость||

А с буржуев не хотят налоги поднять до 75%???


Имя: Гость
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