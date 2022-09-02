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Новые правила аренды жилья позволяют прописать детей в чужой квартире

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Летом 2022 года вступили в силу изменения в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Эксперты выделяют два самых важных изменения. Теперь у россиян появилась возможность регистрировать свой адрес проживания онлайн с помощью сервиса госуслуги.

Второе изменение самым серьезным образом затронуло рынок аренды жилья. С 1 июля 2022 года регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания законных представителей производится независимо от согласия собственников жилья.

Некоторые москвичи уже начали сталкиваться с проблемами, когда они случайно выясняют, что в сданной ими квартире прописаны чужие дети.

В паспортном столе при МФЦ объясняют, что регистрация детей выполнена на законных основаниях по месту временного пребывания их родителей и отменить её можно только судебным решением, сообщает Life.ru.

Эксперты отмечают, что спасти от подобной ситуации сможет отказ от «серых» схем сдачи жилья. Собственникам стоит заключать официальный договор с арендаторами, а в документе обязательно указывать пункт о добровольном прекращении регистрации и выселении жильцов по требованию владельцев недвижимости.

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Источник — life.ru
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