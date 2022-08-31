Психолог призвала не настраивать ребенка на школу как на 11 лет каторги

31.08.2022 | 15:06

Психолог Наталья Малышева порекомендовала не настраивать ребенка на школу как на «каторгу на 11 лет». По ее словам, такой подход формирует неправильное отношение к важному этапу в жизни человека. Специалист в беседе с «Лентой.ру» порекомендовала создать для ребенка условия комфорта и свободы выбора в период подготовке к школе, чтобы обеспечить ему психологическую поддержку.

Начало учебного года — это стресс, и в первую очередь не для ребенка, а для родителей, указала Малышева. «Первоклашка еще не понимает, что такое школа, радуется новому портфелю и форме. А негативное отношение на самом деле к процессу обучения формирует семья. Небольшой процент учеников воспринимает начало учебного года радостно и с желанием. Удивительно, что родители соглашаются с детьми и поддерживают, что "эта каторга на 11 лет", а потом удивляются, почему ребенок не желает учиться дальше и искать работу», — поделилась психолог.

Она заявила, что такой подход создает неправильный психологический фон для ребенка. Он начинает отторгать обучение в школе и не вовлекается в процесс. «Чтобы этого не происходило, нужно с первых дней школьной жизни пояснять, что это важный этап», — высказалась специалист.