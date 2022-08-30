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В стране и мире

С 1 сентября: как отразятся на россиянах изменения в законе о персональных данных

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С 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки в закон о персональных данных.

С осени работодатели, которые раньше не подавали сведения в Роскомнадзор, будут обязаны это делать. Это коснется, например, всех работодателей, организаций с пропускным режимом, торговых предприятий со службами доставки.

Кроме того, с 1 сентября вступает в силу еще один закон, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно поправкам в статью 16 закона «О защите прав потребителей» большинство продавцов с осени 2022 года больше не смогут принудительно собирать персональные данные своих клиентов.

Например, часто при заключении договора продавец принудительно собирает персональные данные: номер телефона, адреса электронной почты и прочую информацию, которая не нужна для продажи или доставки товара.

Новый закон запрещает требовать с покупателей лишние данные. Нельзя отказать в продаже билета на концерт, если человек не предоставил ФИО или паспортные данные.

Если продавец настаивает на предоставлении персональных данных, отказывает в заключении договора и приобретении товара, покупатель может потребовать объяснить причины даже в устной форме. Продавец обязан дать объяснение немедленно.

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