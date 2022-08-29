Роспотребнадзор озвучил позицию по введению антиковидных ограничений в школах

29.08.2022 | 14:04

Вновь вводить антиковидные ограничения в российских школах не планируется. Такую позицию озвучила пресс-служба Роспотребнадзора, заявление службы приводит ТАСС.

В образовательных учреждениях не будут закреплять помещения за конкретными группами и не будут требовать соблюдать социальную дистанцию.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», - сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом измерение температуры на входе в образовательные учреждения сохранится.

Ранее сообщалось, что в России не вернут режим удаленной работы из-за роста заболеваемости COVID-19.