Роспотребнадзор озвучил позицию по введению антиковидных ограничений в школах

Вновь вводить антиковидные ограничения в российских школах не планируется. Такую позицию озвучила пресс-служба Роспотребнадзора, заявление службы приводит ТАСС.
В образовательных учреждениях не будут закреплять помещения за конкретными группами и не будут требовать соблюдать социальную дистанцию.
«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», - сообщили в Роспотребнадзоре.
При этом измерение температуры на входе в образовательные учреждения сохранится.
Ранее сообщалось, что в России не вернут режим удаленной работы из-за роста заболеваемости COVID-19.
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