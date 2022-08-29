Назначение пособий, новые штрафы и оплата сточных вод: все изменения с 1 сентября

29.08.2022 | 08:20

С сентября в российском законодательстве произойдет ряд изменений, которые серьезно изменят жизнь миллионов граждан РФ.

С 1 сентября большинство социальных пособий и выплат будут назначаться гражданам без справок. Людям больше не придется стоять в очередях. Выплаты станут назначать по заявлению или по факту принадлежности гражданина или его семьи к категории потенциальных получателей пособий.

С осени 2022 года на продавцов могут быть наложены новые штрафы. На должностных лиц - 5-10 тысяч рублей, на юридических лиц - 30-50 тысяч рублей. Это произойдет в том случае, если продавец откажет в приобретении товаров или услуг без предоставления покупателем персональных данных.

С сентября меняются правила начисления платы за коммунальные услуги в многоквартирных домах. В некоторых МКД появится платеж за сточные воды.

С осени в законодательстве будет уточнен срок учета для расчета платы за коммунальные услуги, например, с 25 по 25 число месяца.

Изменится в МКД и схема оплаты по общим приборам учета. Весь объем, потребленный в доме, будет полностью распределен между потребителями. Перерасчет платы за прошедший год будут делать в первом квартале следующего года, если собственники не приняли другого решения на общем собрании.

С сентября гражданам РФ упростили борьбу с бесхозяйственными соседями. Если владелец использует жилье не по назначению или не следит за его состоянием, то органы власти могут предупредить его о необходимости наведения порядка, установить сроки ремонта. А если собственник не предпримет никаких действий, его недвижимость выставят на торги.