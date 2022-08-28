Прибывшая в Россию Пугачева с ноги открыла дверь и удивила причиной возвращения

28.08.2022 | 07:32

Многие звёзды российской эстрады сразу после начала специальной операции на Украине поспешили покинуть Россию.

Среди них была и Алла Пугачева, которая в субботу, 27 августа, неожиданно для многих поклонников вернулась на родину.

Примадонну встретили друзья, певица улыбалась и была в прекрасном расположении духа.

Дизайнер Игорь Гуляев выложил видео, на котором Алла Пугачева выходит из своего Роллс-Ройса, открывая дверь автомобиля ногой.

Журналисты попытались выяснить мотивы ее возвращения в Россию, где артистки не было почти шесть месяцев.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», - ответила Пугачева на вопрос газеты Известия о том, чем она намерена заниматься в России.