Прибывшая в Россию Пугачева с ноги открыла дверь и удивила причиной возвращения

Многие звёзды российской эстрады сразу после начала специальной операции на Украине поспешили покинуть Россию.
Среди них была и Алла Пугачева, которая в субботу, 27 августа, неожиданно для многих поклонников вернулась на родину.
Примадонну встретили друзья, певица улыбалась и была в прекрасном расположении духа.
Дизайнер Игорь Гуляев выложил видео, на котором Алла Пугачева выходит из своего Роллс-Ройса, открывая дверь автомобиля ногой.
Журналисты попытались выяснить мотивы ее возвращения в Россию, где артистки не было почти шесть месяцев.
«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», - ответила Пугачева на вопрос газеты Известия о том, чем она намерена заниматься в России.
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