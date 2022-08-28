Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 авг 2022|09:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+33oC
+34oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

До 1 декабря: стали известны планы Роспотребнадзора по массовой вакцинации

Печать
Telegram

В России готовятся не только к шестой волне коронавирусной инфекции, но и к сезонному всплеску острых респираторных инфекций и гриппа.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили план мероприятий по профилактике заболеваний на очередной эпидемиологический сезон.

Как и в 2021 году, в нем имеются рекомендации не только для медучреждений, но и для работодателей. Руководителям рекомендовано соблюдать определенные требования.

Например, обеспечить контроль температуры тела работников перед их допуском на рабочие места и в течение рабочего дня, отстранить от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

Руководителям предприятий и организаций рекомендуется принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

Отдельно следует позаботиться и о массовой вакцинации. Аналогичная рекомендация распространяется на руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, руководителей территориальных органов Роспотребнадзора.

«Обеспечить в срок до 01.12.2022 охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению», - указано в рекомендациях.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Нууу, начинается!!!

Гость||

« Обеспечить в срок до 01.12.2022 охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных»

И как обеспечивать будут, снова от работы отстранять, пока не уколятся?

Гость||

А вакциная будет добровольная или как тогда?

Гость||

А кюр код будут выдавать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте