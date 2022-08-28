До 1 декабря: стали известны планы Роспотребнадзора по массовой вакцинации

28.08.2022 | 08:51

В России готовятся не только к шестой волне коронавирусной инфекции, но и к сезонному всплеску острых респираторных инфекций и гриппа.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили план мероприятий по профилактике заболеваний на очередной эпидемиологический сезон.

Как и в 2021 году, в нем имеются рекомендации не только для медучреждений, но и для работодателей. Руководителям рекомендовано соблюдать определенные требования.

Например, обеспечить контроль температуры тела работников перед их допуском на рабочие места и в течение рабочего дня, отстранить от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

Руководителям предприятий и организаций рекомендуется принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

Отдельно следует позаботиться и о массовой вакцинации. Аналогичная рекомендация распространяется на руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, руководителей территориальных органов Роспотребнадзора.

«Обеспечить в срок до 01.12.2022 охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению», - указано в рекомендациях.