В Госдуме допустили возможность изменения формата Дня знаний 1 сентября

26.08.2022 | 11:46

Формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он пояснил, что региональные власти могут отказаться от проведения в школах торжественных линеек из-за роста числа заболевших коронавирусом. «Если до 1 сентября коронавирус продолжит распространяться такими темпами, то боюсь, придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», - допустил законотворец.

23 августа Роспотребнадзор сообщил, что превышение средних показателей заболеваемости коронавирусом было зарегистрировано в 23 регионах России. Главный санитарный врач России Анна Попова на оперативном совещании указала на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на COVID-19. Она подчеркнула, что предусмотренное действующими нормативами наращивание объемов тестирования позволит своевременно выявлять заболевших и блокировать распространение инфекции.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян вновь носить маски из-за роста случаев COVID-19.