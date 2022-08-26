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В Госдуме допустили возможность изменения формата Дня знаний 1 сентября

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Формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он пояснил, что региональные власти могут отказаться от проведения в школах торжественных линеек из-за роста числа заболевших коронавирусом. «Если до 1 сентября коронавирус продолжит распространяться такими темпами, то боюсь, придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», - допустил законотворец.

23 августа Роспотребнадзор сообщил, что превышение средних показателей заболеваемости коронавирусом было зарегистрировано в 23 регионах России. Главный санитарный врач России Анна Попова на оперативном совещании указала на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на COVID-19. Она подчеркнула, что предусмотренное действующими нормативами наращивание объемов тестирования позволит своевременно выявлять заболевших и блокировать распространение инфекции.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян вновь носить маски из-за роста случаев COVID-19.

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Источник — lenta.ru
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