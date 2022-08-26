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В стране и мире

Россияне начали чаще отказываться от теста на детекторе лжи при приеме на работу

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Компании все чаще считают применение полиграфа при приеме на работу неоправданным, а соискатели реже соглашаются проходить собеседования с тестированием на детекторе лжи, говорится в исследовании Superjob.

Только два процента компаний в России используют детектор для всех сотрудников, для определенных позиций при найме — восемь процентов. При этом за последние два года число работодателей, выступающих против использования детектора лжи, увеличилось: 56 процентов не считают целесообразным его применение, в 2020 году таких было 47 процентов.

Объясняют респонденты нежелание использовать полиграф сложностью и дороговизной метода при недостаточной точности результатов. Около 36 процентов рекрутеров уверены, что использование детектора лжи оправдано лишь при закрытии некоторых вакансий, только три процента считают правильным применять его для всех. Число соискателей, готовых пройти проверку на полиграфе, за два года упало с 63 до 57 процентов. Каждый четвертый не приемлет такое тестирование по причине неэтичности метода. Причем женщины начали отказываться чаще, чем мужчины (29 против 24 процентов соответственно).

Ранее сообщалось, что больше трети россиян (38 процентов) готовы пойти на понижение зарплаты ради возможности работать удаленно.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Что за бред? Чтобы проходить такой тест нужно получать как выше чиновники и первой вопрос в тесте должен быть такой:

Вы хотите очень быть на этом месте

А-зп большая но есть ещё откаты

Б-зп большая но хочу пристроить всю свою родню плюс откаты

В-зп большая, работа не пыльная, пустые обещания, хочу пристроить свою родню, плюс откаты, плюс всякие ремонты и постройки, закупки, откуда можно прилично взять

Гость||

За МРОТ и нищенскую зп получать и работать по 12-14часов без больничного, отпуска и за четверых, ещё тест сдавать?а вопрос такой есть в тесте:через какое время мне все надоест и я начну

А-

Б-

В-

Поверьте, рабочий класс, это не средний...

Гость||

Какой ещё детектор, это у кого з/п за 200 тонн, им надо проходить, даже обязательно.

Гость||

За 20-30 рублей ещё и на детекторе вас хотят проверить, это уже перебор. Верить надо человеку на слово.

Имя: Гость
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