На фестивале «Кинометрия» отметят День российского кино

25.08.2022 | 10:00

В воскресенье, 28 августа, на фестивале «Кинометрия», организованном интернет-провайдером «Ростелеком», состоится заключительный киносеанс под открытым небом.

Просмотр приурочен ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Зрители увидят киноленту «Гагарин. Первый в космосе» из коллекции цифрового видеосервиса Wink.

Картина «Гагарин. Первый в космосе» вышла в прокат в 2013 году. Ее снял режиссер Павел Пархоменко. Это первая масштабная кинобиография известного космонавта, одобренная его семьей. В центре сюжета - подготовка к космическому полету, во время которой герой вспоминает самые яркие события своей жизни: детство, учебу в летном училище, знакомство с женой Валентиной и борьбу за право стать первым в космосе.

В честь Дня российского кино на фестивале планируется большая программа мероприятий. Зрителей ждут живая инструментальная музыка, розыгрыш призов и награждение постоянных участников кинопоказов, а также шоу световых барабанов.

Закрытие фестиваля состоится в 19:00 на открытой площадке, расположенной на Ульяновской, 91а.