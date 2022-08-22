По 1 ноября: для семей с детьми введут новую ежегодную выплату

22.08.2022 | 13:05

Для российских семей с детьми готовят новую ежегодную выплату.

В Государственную думу РФ внесен законопроект, который предусматривает поддержку семей, в которых есть дети, обучающиеся в школах, училищах и вузах.

Законопроект №181878-8 зарегистрирован в «Системе обеспечения законодательной деятельности». В настоящие момент он направлен в комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Инициаторы законопроекта предлагают установить основания и порядок назначения и осуществления ежегодной выплаты семьям, имеющим детей.

На деньги смогут рассчитывать не только дети от 6 до 18 лет, но и молодые люди обучающиеся на очной форме среднего профессионального и высшего образования, в возрасте до 23 лет.

Планируется, что в зависимости от соблюдения ряда условий, государством на них будет ежемесячно выплачиваться от 12 829 рублей до 34 679 рублей.

Как сказано в пояснительной записке к документу, главная цель нового законопроекта - переломить тенденцию по снижению рождаемости в Российской Федерации. По мнению законотворцев, дополнительные меры поддержки семей могут исправить ситуацию с демографией.

Если закон будет принят, то гражданин РФ сможет подать заявление о назначении ежегодной выплаты с 1 января по 1 ноября текущего года по месту жительства. Ежегодная выплата будет осуществляться в июне-декабре соответствующего календарного года, в который возникает право на ее получение.