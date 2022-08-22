На госуслугах напомнили о возможности получения ежемесячной компенсации за детей

22.08.2022 | 09:10

Специалисты госуслуг напомнили россиянам, как можно получить компенсацию платы за детский сад.

В настоящий момент родители оплачивают присмотр и уход за ребенком на основании договора, который они заключают с детским дошкольным учреждением. При этом само образование является бесплатным.

«Для некоторых семей предусмотрены льготы и компенсации родительской платы. Одна из них установлена на федеральном уровне и положена большинству родителей», - указали специалисты госуслуг.

Размер компенсации зависит от количества детей в семье. На первого ребенка - не менее 20 процентов, на второго ребенка - не менее 50 процентов, на третьего и последующего ребенка - не менее 70 процентов.

В ряде регионов России для получения компенсации установлен ряд требований, например, семья должна быть многодетной или малообеспеченной.

На госуслугах рассказали, что заявление на компенсацию следует подавать в дошкольном учреждении, куда ходит ребенок.

«Иногда такая возможность есть на региональных порталах госуслуг, в МФЦ или соцзащите. Родители ежемесячно вносят плату в полном объеме, а потом часть денег возвращается им на счет», - отметили специалисты.