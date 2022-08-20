Сетевое издание|18+|Суббота|20 авг 2022|12:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России впервые с марта зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения COVID-19

Печать
Telegram

В России за прошедшие сутки выявлено 40 010 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По данным ТАСС, более 40 тысяч случаев заражения COVID-19 выявлено впервые с 14 марта этого года.

Отмечается, что за сутки также были госпитализированы около 3,5 тысячи человек, что на три процента выше, чем 19 августа. В публикации также сообщается, что за сутки от ковида умерли 69 человек, выздоровели — более 24 тысяч человек.

Уточняется, что всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 19 миллионов случаев заражения коронавирусом.

18 августа стало известно, что на портале стопкоронавирус.рф была приостановлена публикация данных о коллективном иммунитете к коронавирусу в России. Сообщается также о росте заболеваемости в мире за счет омикрона и его новых подвидов.

12 августа в беседе с «Лентой.ру» инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Цель этого ковида отвлечь народ от войны и нищеты!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте