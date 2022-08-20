В России впервые с марта зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения COVID-19

20.08.2022 | 12:20

В России за прошедшие сутки выявлено 40 010 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По данным ТАСС, более 40 тысяч случаев заражения COVID-19 выявлено впервые с 14 марта этого года.

Отмечается, что за сутки также были госпитализированы около 3,5 тысячи человек, что на три процента выше, чем 19 августа. В публикации также сообщается, что за сутки от ковида умерли 69 человек, выздоровели — более 24 тысяч человек.

Уточняется, что всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 19 миллионов случаев заражения коронавирусом.

18 августа стало известно, что на портале стопкоронавирус.рф была приостановлена публикация данных о коллективном иммунитете к коронавирусу в России. Сообщается также о росте заболеваемости в мире за счет омикрона и его новых подвидов.

12 августа в беседе с «Лентой.ру» инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным.