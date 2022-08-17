В стране и мире

Стали известны подробности о системе по контролю за россиянами в интернете

Печать
Telegram

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора выделил 57,7 миллиона рублей на запуск системы поиска в интернете запрещенных данных «Окулус». Подробности о разработке, которая будет контролировать россиян в сети, стали известны «Коммерсанту».

Согласно технической документации, «Окулус» на основе нейросетей будет в реальном времени анализировать фото, видео, переписки в чатах, материалы каналов мессенджеров и другую информацию на предмет противоправного контента. При этом уточняется, что разработка должна обнаруживать запрещенную информацию не только в виде текста, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».

К запрещенному контенту, который должен будет искать «Окулус», отнесли материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, информацию о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков. Помимо того, в перечень вошли выражение явного неуважения к обществу, государству и официальным символам России, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация употребления табачной продукции.

Разработку системы поручили ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». «Окулус» должен быть создан к 12 декабря. Вместе с тем собеседник «Ъ» в крупной IT-компании счел, что реализовать такую разработку к обозначенной дате невозможно. Гендиректор компании Smart Engines Владимир Арлазаров также выразил удивление относительно срока создания «Окулуса», сочтя его недостаточным для такой системы.

О том, что Главный радиочастотный центр планирует запустить систему для поиска противоправной информации в интернете, сообщалось в сентябре. Уточнялось, что до настоящего момента нарушения в изображениях и видео искали вручную.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Как всегда ничего работать не будет, деньги на ветер, ну или в карман кому-то.

Гость||

Призывы к массовым несанкционированным публичным мероприятиям распространяет начальник ОИАЗ ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Писарев М.А.

Гость||

Только стукачи спасут,временно, ЖиВ от виселицы.Здесь их несколько.Один все своих ищет(дураков) , да всех инагентами обзывает.

Гость||

А путина можно хвалить матом?

Гость||

Про него только хорошее или,нечего

Гость||

11.47 Ну тогда нечего сказать...

Гость||

Как про покойника ждем

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте