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В стране и мире

Шесть россиян пойдут под суд за торговлю младенцами от суррогатных матерей

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Следственный комитет России (СКР) передал в суд уголовное дело в отношении шести россиян, обвиняемых в торговле детьми, совершенной организованной группой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, суд рассмотрит дела Владислава Мельникова, Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой, Лилии Панаиоти, Татьяны Блиновой и Лилии Валеевой.

Обвиняемые вместе с подельниками получали деньги от доноров половых клеток из-за границы и подыскивали для них суррогатных матерей в России. Детей они продавали биологическим родителям. Среди покупателей встречались «одинокие мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Ранее осудили других сообщников фигурантов — заместителя гендиректора компании «Росюрконсалтинг» Романа Емашева, переводчика Кирилл Анисимова и курьера Валентину Чернышеву.

В июне 2020 года полицейские приехали по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. В московской квартире они нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

ПИ! Ничо не понятно!.. Какая торговля детьми, если агенты суррогатных матерей находили?!..

Имя: Гость
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