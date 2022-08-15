В сентябре размер пенсий ряда граждан пересмотрят в сторону увеличения

15.08.2022 | 10:03

В сентябре 2022 года ряд категорий пожилых граждан смогут рассчитывать на увеличение пенсий.

Эксперты отмечают, что прибавка в первую очередь коснется тех, кто перестал работать в конце весны этого года.

Согласно действующему законодательству, если человек уволился в мае, то сведения об этом специалисты ПФР получат только в июле, поэтому решение об индексации пенсии будет принято лишь в августе.

Увеличенная выплата придет пенсионеру в сентябре. При этом в Пенсионном фонде России отметили, что пожилой человек получит доплату за все три месяца ожидания положенных выплат – с июня по август.

Дополнительные деньги в сентябре сможет получить и еще одна категория пенсионеров. Те, кто оформят для себя особый статус.

Работающие пенсионеры могут обеспечить себе прибавку к пенсии, если перейдут в разряд самозанятых, рассказала юрист Ирина Сивакова изданию PRIMPRESS.

Речь идет о пенсионерах, которые даже после выхода на заслуженный отдых продолжают трудиться и при этом получать за свой труд деньги. Как известно, работающим пенсионерам индексация пенсий только начисляется, но не выплачивается.

«Такой статус автоматически переведет пожилых граждан в статус официально неработающих, поскольку они не подлежат обязательному пенсионному страхованию. Если пенсионер оформит себя как самозанятого до конца августа, то уже в сентябре ему начнут выплачивать индексацию пенсий, которая положена всем неработающим гражданам. Но для этого важно, чтобы пенсионер сам не отчислял взносы в ПФР в качестве добровольного пенсионного страхования», - отметила Сивакова.