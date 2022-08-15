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В стране и мире

В сентябре размер пенсий ряда граждан пересмотрят в сторону увеличения

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В сентябре 2022 года ряд категорий пожилых граждан смогут рассчитывать на увеличение пенсий.

Эксперты отмечают, что прибавка в первую очередь коснется тех, кто перестал работать в конце весны этого года.

Согласно действующему законодательству, если человек уволился в мае, то сведения об этом специалисты ПФР получат только в июле, поэтому решение об индексации пенсии будет принято лишь в августе.

Увеличенная выплата придет пенсионеру в сентябре. При этом в Пенсионном фонде России отметили, что пожилой человек получит доплату за все три месяца ожидания положенных выплат – с июня по август.

Дополнительные деньги в сентябре сможет получить и еще одна категория пенсионеров. Те, кто оформят для себя особый статус.

Работающие пенсионеры могут обеспечить себе прибавку к пенсии, если перейдут в разряд самозанятых, рассказала юрист Ирина Сивакова изданию PRIMPRESS.

Речь идет о пенсионерах, которые даже после выхода на заслуженный отдых продолжают трудиться и при этом получать за свой труд деньги. Как известно, работающим пенсионерам индексация пенсий только начисляется, но не выплачивается.

«Такой статус автоматически переведет пожилых граждан в статус официально неработающих, поскольку они не подлежат обязательному пенсионному страхованию. Если пенсионер оформит себя как самозанятого до конца августа, то уже в сентябре ему начнут выплачивать индексацию пенсий, которая положена всем неработающим гражданам. Но для этого важно, чтобы пенсионер сам не отчислял взносы в ПФР в качестве добровольного пенсионного страхования», - отметила Сивакова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — primpress.ru
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Гость||

Скоро выборы...

Гость||

А толку?

Гость||

Каждый месяц пенсионерам добавляют пенсию.

То одним то другим. Должны уже миллионерами быть!

А они все бедные как ходили нищие и голодные так и ходят.

Врут наверное. А БОТИНКИ то СТАРЕНЬКИЕ НАВЕРНОЕ!

Гость||

бла-бла-бла

Гость||

penzainform.ru писал(a):

размер пенсий ряда граждан пересмотрят в сторону увеличения
Существенное уточнение.

Гость||

Опять наговорили воз и маленькую тележку, а сколько их еще в переди.

Гость||

Предполагаем что это очередное предвыборное вранье от режима.

Гость||

Скорей бы пересмотрели, держаться больше нету сил...

Гость||

Господа пропагандисты! Ваши навязчивые ежедневные публикации о каких-то там увеличениях и прибавках уже имеют обратный эффект. Если обещали, нужно сразу платить. А если обещаете когда-нибудь потом, и если..., то веры вам не будет. И ваши обещалки будут только раздражать электорат. Это же азбука!

Гость||

Да бабкам и обещяний хватит. Они и внуков своих загрызут за царя батюшку

Гость||

Зубов то нету, поэтому внуки ещё побегают.

Имя: Гость
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