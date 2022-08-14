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В стране и мире

Второй по величине экспортер текстиля в Россию заявил о проблемах с поставками

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Бангладеш, второй по величине экспортер текстиля в Россию, столкнулся с проблемами в поставках из-за усложнения логистики. Об этом заявил РИА Новости посол страны в Москве Камрул Ахсан.

«Наш экспорт текстиля в Россию сейчас остановился, потому что никто не хочет транспортировать товары в российские порты. Авиаперевозки могли бы стать выходом из этой ситуации. Кто-то пытается осуществлять экспорт через Китай, но это очень сложно», - рассказал Ахсан. Он добавил, что экспорт текстиля являлся основной статьей товарооборота между двумя странами.

Посол Бангладеш рассказал, что до начала украинского конфликта импорт этого материала Россией достигал 650 миллионов долларов, однако сейчас существенно уменьшился из-за ухода зарубежных брендов, в частности Zara и H&M. По словам Ахсана, в Бангладеш по-прежнему закупают текстиль два российских производителя одежды, один из них - Gloria Jeans.

Закрытие магазинов крупных зарубежных брендов, таких как H&M, Zara, Levi’s и Mango, привело к падению продаж одежды в России почти на четверть (23 процента) год к году в период с 21 февраля по 10 апреля. При этом в июле аналитики агентства InfoLine заявили, что за годы реализации программы импортозамещения наименьших успехов Россия добилась в производстве одежды. Страна по-прежнему на 90 процентов зависима от импортного сырья, фурнитуры и оборудования.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Это безобразие какое-то! Нам штош теперя без штанов чтоль ходить?!

Гость||

Импортозамещение еще идет?

Гость||

Гость писал(а):

Это безобразие какое-то! Нам штош теперя без штанов чтоль ходить?

Лопухами прикрываться.

Гость||

16:32 Фиговым листом.......

Имя: Гость
Комментарий:

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