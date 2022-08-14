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В стране и мире

В Госдуме анонсировали проект закона о запрете абортов по ОМС

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Группа депутатов планирует внести осенью проект закона о запрете абортов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Виталий Милонов, его слова приводит портал Ura.ru.

По словам Милонова, законопроект будет предполагать вывод абортов из системы ОМС по немедицинским показаниям.

«Надеюсь, нам удастся внести законопроект. Сделать очередную попытку о выводе абортов из системы ОМС (...). Хочу посмотреть, кто будет достаточно бессовестным, чтобы выступать против этого законопроекта», - анонсировал парламентарий.

В случае если в ОМС останутся аборты лишь по медицинским показателям, забеременевшие жертвы изнасилований будут вынуждены делать аборты за свой счет, если здоровье позволит им выносить ребенка насильника.

С аналогичным предложением ранее выступал и патриарх Кирилл во время выступления в Совете Федерации, верхней палате российского парламента. Он отметил, что это могло бы стать частью мер по защите прав ребенка на жизнь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Жалко Милонова и Кирилла не абортировали

Гость||

Почему так противно от этой " добродетели".

Гость||

Нельзя запрещать! Иначе для кого будут проводить уроки с разговорами о ВАЖНОМ?

Гость||

09.50 здесь много кого стоило бы добавить к этому списку

Гость||

Надо сначала жизнь достойную в стране сделать!А они призывают рабов для них рожать!И вообще это выбор семьи и женщины!Будут подпольные аборты и изуродованные жизни!

Гость||

Были бы доходы как у Милонова и ему подобных,тогда другой вопрос!Пусть почаще на периферию ездят, и смотрят как люди живут,а потом предложения вносят!

Гость||

"Бесплатно убивать своих детей, это же святое Право Человека!"

Презервативы и любая контрацепции, парнуха - преступление против человечности!!! Сколько не родившихся детей в мужской сперме погибает!!!

Гость||

О Чудные, неужели думают, что на всех углах чпокаются что ли.Они ни удивятся, что абортированного нули сотых. Придется билборды вешать, как это круто совокупляться с живым телом и тд.

Гость||

Чтобы что-то абортировать, надо начпокать, а желающих все меньше. Как не стали пить, там и это.

Гость||

значит эти два ИДИОТА одобрили ПОДПОЛЬНЫЕ аборты вот и всё...

Гость||

В ГОСДУМЕ анонсировали левые аборты с неизвестными последствиями. Вообще как обычно все ради своих частных клиник. После ищи кого хочешь.

Гость||

Меньше надо ерундой всякой заниматься, сексом этим буржуями придуманным. Нам это чуждо! У нас другия ценности!

Гость||

В штатах недавно по похожему поводу скандал был.

Вот теперь и до нас докатилось!

Гость||

Пусть тогда и дет. домов больше строят. Только дура будет рожать от насильника, чтобы всю жизнь ей напоминал ребёнок и неизвестно с какими генами вырастет.

Гость||

Доктора Смерть, да мадамы Абажур наполонили власть,мечтающие экспериментировать над людьми.

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Имя: Гость
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