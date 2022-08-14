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В стране и мире

Поставки техники по параллельному импорту в Россию оказались под угрозой

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Поставщики электронной техники (планшетов, смартфонов, компьютеров) опасаются, что с началом роста сезонного спроса в августе продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в отгрузках техники по схеме параллельного импорта. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению опрошенных изданием дистрибуторов и ритейлеров, сейчас продавцы в ЕАЭС отгружают в Россию по параллельному импорту излишки. Но с ростом в августе спроса на внутренних рынках с началом школьного сезона и до новогодних праздников они могут начать отказывать в отгрузках российским компаниям из-за дефицита. Таким образом, поставки электроники в Россию окажутся под угрозой, предупреждают они.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил газете, что сейчас в ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить в Россию. При этом посредники из третьих стран поднимают цены на электронику в ожидании, что российский дистрибутор «купит все что угодно».

По его словам, игроки не станут продавать электронику в Россию в ущерб себе, балансируя между «желанием заработать и необходимостью обеспечить товаром свои страны». Поэтому российские игроки на рынке опасаются, что техники ушедших брендов может не хватить. В то же время Погудалов сомневается, что в России может возникнуть полноценный дефицит электроники, однако признает, что «отдельные премиальные бренды могут исчезнуть из магазинов». Он выразил надежду, что в перспективе нехватку покроют альтернативные марки, например, из Азии и Турции.

В июле стало известно, что российские торговые сети начали бороться с нехваткой отдельных брендов бытовой техники на рынке при помощи производителей из Узбекистана, Турции и Китая. Аналитики предрекают узбекской марке Artel, которая приходит на замену западным брендам, хорошее будущее на российском рынке. Однако ценовое позиционирование и себестоимость узбекской техники пока не позволяют составить «существенную конкуренцию другим брендам» в категориях стиральных машин и телевизоров.

После начала спецоперации на Украине многие иностранные производители, в том числе Samsung, Bosch, LG и другие, остановили поставки в Россию. Для ликвидации дефицита ряда товаров, в том числе бытовой техники, правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Никак нельзя допустить дефицит телевизоров! Как иначе народ узнает как хорошо он живёт?

Гость||

Не может быть!!! Благо состояние народа увеличивается уровень жизни растёт инонарки у всех все хотят в Россию

Гость||

..."сейчас в ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить в Россию. При этом посредники из третьих стран поднимают цены на электронику в ожидании, что российский дистрибутор «купит все что угодно».

Это мы ещё даже не начинали...

Гость||

Безобразие. Доколе эти капиталисты будут над нами измывацца! Нам чож таперь без тиливизара или стиралки жить?

Гость||

Наверное, да и без телевизора спокойнее как-то, меньше знаешь , крепче спишь...

Гость||

15:04

Точно, а стирать в корыте будем, как та старуха у синего моря. Нас голыми руками не возьмёшь, мы ко всему привычные.

Гость||

Гость писал(a):

да и без телевизора спокойнее как-то
Вряд ли отсутствие зомбоящиков их остановит. Будут в кндр закупать или репродукторы установят на всех столбах.

Гость||

Да стирать-то скоро нечего будет, будем в фиговых листах щеголять..

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

да и без телевизора спокойнее как-то
Вряд

> ли отсутствие зомбоящиков их остановит. Будут в кндр закупать или

> репродукторы установят на всех столбах.

-------------------------------------

Вы аж в сороковые годы прошлого столетия возвернулись, репродукторы на столбах...сначала новости, а потом песня..в парке Чаир расцветает миндаль.

Гость||

Светлое будущее не за горами...

Гость||

За лесами.

Гость||

Не дождётесь!

Имя: Гость
Комментарий:

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