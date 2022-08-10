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«Как раньше»: в ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 60 и 55 лет

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В Пенсионном фонде России назвали условие, которое позволит мужчинам выйти на заслуженный отдых не ранее, чем в 60 лет, а женщинам в 55 лет.

Для этого гражданин должен иметь определенный трудовой стаж. Стать получателем страховой пенсии по старости на 24 месяца ранее установленного пенсионного возраста могут женщины при наличии страхового стажа – 37 лет и мужчины – 42 года.

«Например, мужчина 1961 года рождения вправе уйти на пенсию в 63 года, в 2024 году. Так как сейчас происходит поэтапное повышение пенсионного возраста. Однако если у него к 2022 году будет страховой стаж 42 года, то он может выйти на пенсию в 61 год», - отметили и в ПФР.

Аналогично производится расчет и для женщин.

«Женщина 1966 года рождения вправе уйти на пенсию в 58 лет, в 2024 году. Однако при наличии в 2022 году 37 лет страхового стажа, она сможет выйти на пенсию досрочно, то есть в 56 лет», - сообщили в ведомстве.

При этом в Пенсионном фонде России уточнили, что для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории РФ и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

«Нестраховые периоды, такие как: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице – в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются», - рассказали в ПФР.

По словам экономиста Германа Ткаченко, если мужчина имеет непрерывный трудовой стаж с 18 лет, то на пенсию он сможет выйти уже в 60 лет. Женщины, соответственно, в 55 лет.

«Процент людей, кто начал трудовую деятельность с 18 лет, конечно, мал. Но государство оставило гражданам возможность выйти на пенсию в 60 и 55 лет, как это было раньше», - указал Ткаченко.

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Гость||

Это издевка???

Гость||

пфр-враши и наглецы, чтоб им провалиться в ад, гадам!

Гость||

#если мужчина имеет непрерывный трудовой стаж с 18 лет, то на пенсию он сможет выйти уже в 60 лет.#

это от армии надо было еще откосить, а бабам не рожать, тогда да! издеваются над народом и еще в новостях пишут! чтоб этот ткаченко не успел свою пенсию получить, козел!

Гость||

А зачем? Все ровно не доживают

Гость||

кто то сказал, что пока от него зависит что то в этой стране пенисонный возраст не будет поднят

Гость||

Гость писал(a):

кто то сказал, что пока от него зависит что то в этой стране пенисонный возраст не будет поднят
Так от него теперь его собственный мочевой пузырь уже не зависит.

Имя: Гость
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